В Минздраве Украины заявили, что у страны появится собственная вакцина от коронавируса в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал президенту незалежной Владимиру Зеленскому, что производство первой украинской вакцины от коронавирусной инфекции начнется в следующем году.

«У меня вопрос, когда мы будем производить собственную вакцину. Я не видел этого в вашей программе. Когда мы будем производить вакцины от разных болезней на Украине?» - поинтересовался украинский лидер у министра здравоохранения в ходе выездного заседания фракции «Слуга народа» в городе Трускавец Львовской области в субботу, 2 октября.

В ответ Ляшко заявил, что в Харькове уже начался монтаж линии для производства «инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19 - это одни из первых». «До конца года мы будем знать четкие детали, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», - отметил он.

Напомним, ранее Украина зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen, которая является векторной вакциной, разработанной фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Ранее в стране зарегистрировали препараты AstraZeneca, Pfizer и Moderna.