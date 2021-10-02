Грета Тунберг Фото: REUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане.

Экоактивистку Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Грета ... была в отличном настроении, когда проводила время со своим, по-видимому, близким другом на шествии движения Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи», - передает издание Daily Mail.

Экоактивистку Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На опубликованных снимкам можно увидеть, как юноша обнимает экоактивистку за плечи, а она кормит его чипсами.

Экоактивистку Грету Тунберг заметили в объятиях молодого человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шествие движения Fridays 4 Future состоялось в Милане в минувшую пятницу, 1 октября. Манифестация под слоганами «В аду не так жарко», «Климат меняется, система нет!», «За планету!» прошла на фоне предварительного заседания по подготовке к конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26), и собрала около девяти тысяч человек.