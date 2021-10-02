Умер Эрик Малинин, оператор-постановщик "Голубых огоньков"

Эрик Малинин. Кадр из сюжета Первого канала.

В возрасте 77 лет ушел из жизни член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Эрик Малинин, который болел коронавирусной инфекцией. Об его смерти в субботу, 2 октября, сообщил Первый канал.

«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», - заявили в эфире программы «Время» на Первом канале.

Эрик Малинин в 1966 году пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. За время своей карьер телеоператор был постановщиком и режиссером большого количества программ, среди которых «Голубой огонек», «Утренняя почта». Он также работал с циклами симфонической музыки, балетными постановками, телеспектаклями, музыкальными видеофильмами, видеоклипами и рекламными роликами, а также стал оператором-постановщиком первого в России HDTV-фильма Moscow Melody.