Акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии Фото: REUTERS

Новые протестные акции против президента Бразилии Жаира Болсонару проходят на улицах крупных городах страны, где протестующие требуют импичмента главы государства.

Большинство плакатов и лозунгов, которые скандируют участники акций, касаются жертв пандемии коронавируса, число которых в Бразилии приблизилось к 600 тысячам, а также задержек в закупках вакцин от COVID-19, голода, безработицы, высоких цен на топливо и газ.

Как передает РИА Новости, в протестной акции в Рио-де-Жанейро принимают участие общественные движения, союзы и левые партии PSOL, PCdoB, PT, PSB, Rede и PDT. Отмечается, что протест проходит мирно. Организаторы собирались привлечь центристов и правоцентристов, однако те не присоединились к выступлениям.

Демонстрации, которая проходит 2 октября в Бразилии, стала пятой общенациональной акцией протеста левых сил против Болсонару с мая 2021 года. Протестующие высказывались за возвращение к власти экс-президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Выборы главы государства пройдут в стране в следующем году.