Экс-министр экономики Украины заявил, что страну ожидает неизбежный кризис зимой Фото: REUTERS

Зимой Украину ждет неизбежный кризис на фоне нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. Такое предупреждение сделал бывший министр экономики незалежной Виктор Суслов.

По словам экс-главы ведомства, в связи с сокращением транзита газа уменьшаются и возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате страну ожидает энергетический кризис. Как он сообщил, в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 миллиарда кубометров сырья, что в основном идут на поставки в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», - рассказал экс-министр в эфире канала «Первый независимый» во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения Украины.

Суслов считает, что теоретически эту проблему можно решить, а также обеспечить отопительный сезон на Украине. «Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил, что страну ждут банкротство и превращение в сырьевую колонию. По его словам, украинские власти смогут избежать этого, если введут «тотальное энергосбережение» по всей республике, увеличить добычу газа в стране, а также «приведут в порядок» энергетический рынок.