Протестов сторонников Саакашвили в Тбилиси не наблюдается

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления Фото: REUTERS

Обстановка на улицах Тбилиси после прошедших выборов в органы местного самоуправления, никаких акций протеста, в том числе и ожидаемых митингов сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не наблюдается.

В центре грузинской столицы в субботу вечером можно увидеть только машины с национальными флагами, которые сигналят редким прохожимв знак радости по поводу победы правящей партии на выборах, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительным данным, на муниципальных выборах в республике лидирует партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которую поддержали 47,6 процента принявших участие в голосовании граждан страны. На втором месте основанная Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД), она набирает 27,1% голосов. Тройку лидеров замыкает партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию» с 6,8%.

Ранее сообщалось, что прилетевший в Тбилиси из Киева Саакашвили, в отношении которого на родине возбуждено четыре уголовных дела, арестован.

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И судя по количеству уголовных дел против него, возможно выйдет он из нее нескоро (подробности).