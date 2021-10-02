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Происшествия2 октября 2021 23:57

Альпинистка из России погибла в Черногории

Трагедия случилась в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В горах Черногории погибла альпинистка из России

В горах Черногории погибла альпинистка из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В горном массиве Дурмитор в Черногории погибла альпинистка из России, сообщает Горная служба спасения (GSS) страны. В сообщении уточняется, что российская туристка Мария Кабельникова скончалась в результате падения в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед.

На данный момент тело погибшей женщины перевозят с места трагедии, в транспортировке задействованы трое членов Службы защиты Жабляка и десять сотрудников GSS. Другие подробности происшествия не приводятся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре на Эльбрусе погибли пять альпинистов, которых в горах застала сильнейшая метель. Благодаря тому, что маршрут группы был зарегистрирован в МЧС России, удалось быстро определить участок спасательной операции и эвакуировать живыми 14 человек из 19. Ранее сообщалось, что терпящих бедствие людей бросил гид, который привел туристов на гору.