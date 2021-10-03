ДТП с автобусом в Хабаровском крае: пострадали 12 человек

В Хабаровском крае перевернулся междугородний автобус Фото: Предоставлено очевидцами

В Хабаровском крае перевернулся междугородний автобус. По предварительным данным, пострадали как минимум 12 человек, сообщили в пресс-службе краевого главка ГИБДД. К счастью, никто не погиб. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.

«В результате ДТП, предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое», - сказали ТАСС в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в автобусе находились 30 человек Фото: Предоставлено очевидцами

Собеседник агентства уточнил, что автобус, в котором находилось 30 человек, двигался по трассе «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре». По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель по невыясненным пока причинам не справился с управлением в темное время суток, в результате автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет и опрокинулся. На месте работают экстренные службы.

Автобус перевернулся на трассе «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре» Фото: Предоставлено очевидцами

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября на скоростной трассе «Каир – Суэц» в Египте перевернулся автобус. Тогда погибли 12 человек, пострадали около 40.