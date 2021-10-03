Фракция партии Зеленского начнет процедуру отзыва спикера Верховной рады 4 октября

Депутаты президентской фракции «Слуга народа» намерены отстранить от должности спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процедуру отзыва спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова с занимаемой должности депутаты фракции правящей на Украине президентской партии «Слуга народа» начнут в понедельник, 4 октября.

Об этом в своем Telegram-канале пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук. Она уточнила, что такое решение было принято на выездном заседании парламентариев от «Слуги народа» в городе Трускавец Львовской области, на котором обсуждался вопрос отставки Разумкова.

«Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины с занимаемой должности», - написала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее «Слуги народа» сообщили, что им «очень быстро» удалось собрать 150 подписей, необходимых для регистрации проекта постановления об отставке председателя ВР. Чтобы отстранить спикера украинского парламента от должности, нужно, чтобы за его отставку проголосовали не менее 226 депутатов Рады.