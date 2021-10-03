В Сбербанке назвали украинский город Днепр столицей телефонного мошенничества Фото: REUTERS

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепр (бывший Днепропетровск) столицей телефонного мошенничества.

«Киев хоть и является столицей Украины, но на самом деле столицей телефонного мошенничества сегодня является город Днепр», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Станислав Кузнецов добавил, что в конце прошлого года количество мошеннических организаций в Днепре достигло «умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», а на сегодняшний день в этом городе функционируют порядка полутора сотен кол-центров, которые осуществляют свою незаконную деятельность под видом представителей правоохранительных органов.

По его данным, число обмана клиентов Сбербанка сократилось вдвое, однако в других банках число случаев телефонного мошенничества растет.

«Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим», - пояснил Станислав Кузнецов.

Он добавил, что ежедневно фиксируется от трех до семи звонков аферистов, а в «лучшие дни» – и около десяти тысяч.

«50% граждан вообще не берут телефон по разным причинам и не отвечают на такие звонки, но с 1% граждан все-таки удается переговорить», - отметил замглавы Сбербанка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мошенники продолжают придумывать все новые схемы, с помощью которых они обманывают доверчивых граждан и воруют деньги россиян. Чаще всего преступники подстерегают потенциальных жертв в виртуальном пространстве: находят в социальных сетях, пишут по электронной почте или звонят по мобильному телефону. «КП» рассказывает, как защититься от тех, кто хочет получить доступ к нашим персональным данным и банковским счетам.