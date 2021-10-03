Алжир отозвал своего посла из Парижа из-за слов Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

В субботу, 2 октября, Алжир отозвал своего посла из Парижа для консультаций, сообщает агентство Algеrie Presse Service со ссылкой на администрацию президента североафриканской страны.

Как заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун, такое решение было вызвано «безответственными заявлениями» президента Франции Эммануэля Макрона, которые оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления в Алжире.

Накануне французский лидер заявил, в интервью газете Le Monde, что нынешние власти Алжира якобы «полностью переписали» под себя «официальную историю» этой страны, которая была колонией Франции более 130 лет.

Абдельмаджид Теббун счел такие слова Эммануэля Макрона «вмешательством во внутренние дела», подчеркнув, что республика такого «категорически не приемлет».

После публикации интервью Макрона французского посла вызвали в алжирский МИД, чтобы потребовать объяснений и заявить Парижу официальный протест. В министерстве, в частности, отметили, что Алжир сожалеет о «неудачном шаге», который вносит в двусторонние отношения «нестабильность и неуверенность», касаясь «чувствительной области доверия и уважения достоинства людей».