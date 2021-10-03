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Общество3 октября 2021 3:27

В России вступил в силу закон, ужесточающий требования к НКО-иноагентам

Новые правила накладывают на признанные в стране иноагентами некоммерческие организации дополнительные обязательства по отчетности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России вступил в силу закон, ужесточающий требования к НКО-иноагентам

В России вступил в силу закон, ужесточающий требования к НКО-иноагентам

Фото: REUTERS

В воскресенье, 3 октября, в России вступили в силу поправки в закон «О некоммерческих организациях», которые ужесточают требования к НКО, признанным в нашей стране иностранными агентами.

Новые правила предписывают НКО-иноагентам каждый год отчитываться о своей работе, доходах и расходах, а также проведенных мероприятиях. Теперь подобные НКО, признанные в России иностранными агентами, обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия.

Кроме того, закон устанавливает запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях и вводит дополнительные основания для внеплановых проверок таких некоммерческих организаций.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации иностранным агентом.

Ранее в сентябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, что закон об иноагентах не отменят, поскольку тогда «у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности».