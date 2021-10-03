В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы Фото: REUTERS

В субботу, 2 октября, в Катаре прошли первые в истории страны парламентские выборы. Гражданам предстояло избрать 30 депутатов Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями) из 233 кандидатов.

Глава наблюдательной комиссии Мажид аль-Хулейфи на пресс-конференции после подведения итогов голосования отметил активность населения: явка избирателей на выборах составила 63,5%.

Мажид аль-Хулейфи уточнил, что на 30 мест в катарском парламенте претендовали 233 кандидата, в том числе 26 женщин. Правда, ни одна из представительниц прекрасного пола не смогла пройти в Меджлис Аш-Шура, все 30 мандатов достались кандидатам-мужчинам.

Один из местных жителей сказал в беседе с РИА Новости, что «проведение выборов стало новой главой в истории Катара». По его словам, «в отличие от назначаемых ранее депутатов на выборах у людей было четкое понимание, что кандидаты хотят им предложить и что они могут сделать».