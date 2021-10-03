Инфекционист: Отличить коронавирус от гриппа «на глаз» при легком течении невозможно

Эксперт призвал не забывать о мерах профилактики: обязательно носить маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что отличить коронавирус от гриппа «на глаз» при легком течении невозможно, поскольку COVID-19 «не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем».

«В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при легких формах и его дифференцировать на глазок невозможно», - подчеркнул эксперт.

При этом инфекционист напомнил, что и коронавирус, и грипп – вирусные заболевания, при которых крайне важно вовремя начать лечение. По его словам, «применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения», именно «поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение».

Александр Горелов также отметил, что даже если вы привиты против COVID-19, нельзя забывать о мерах профилактики: обязательно носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и почаще мыть руки.

«Если чувствуете себя плохо, не надо геройствовать и отправляться на работу или в школу. Оставайтесь дома, чтобы не заражать окружающих, и вызывайте врача», - посоветовал эксперт в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Горелов рассказал, что нужно знать перед прививкой от «ковида», а также объяснил, почему вакцины от коронавируса есть, а лекарства нет.