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Здоровье3 октября 2021 5:56

Байден призвал американцев вакцинироваться, напомнив о 700 тысячах умерших от коронавируса

По его словам, «ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться

Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться

Фото: REUTERS

Число жертв коронавируса в Соединенных Штатах достигло 700 тысяч человек, в связи с чем президент США Джозеф Байден призвал американцев вакцинироваться против COVID-19.

«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», - говорится в его заявлении, опубликованным пресс-службой Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в сентябре сообщалось, что число умерших из-за коронавирусной инфекции в Штатах превысило количество жертв эпидемии так называемого испанского гриппа, которая в 1918 – 1919 годах унесла жизни 675 тысяч американцев. Ранее именно пандемия «испанки» считалась самой смертоносной эпидемией в истории США.

К слову, сам Джо Байден в начале этой недели сделал третью прививку от COVID-19. Процедуру транслировали все центральные американские телеканалы.