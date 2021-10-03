Министр обороны Великобритании пригрозил враждебным государствам кибератаками

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил кибератаками враждебным государствам, которые сами осуществляют вредоносные хакерские атаки на британские компьютерные системы, пытаясь нанести ущерб Соединенному Королевству.

«Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день», - заявил глава британского Минобороны в интервью газете The Telegraph.

По словам Бена Уоллеса, в соответствии с международным правом британцы «вправе защищать себя», и с этой целью могут применять то же оружие, что и «враждебные» страны.

Руководитель военного ведомства Британии уточнил, что Королевство «будет защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб».

Бен Уоллес добавил, что один из способов такой защиты – «обезвредить инструментарий, который используется против нас»: например, «использовать наступательные киберсредства», чтобы вывести из строя сервер, который задействован хакерами для применения шпионских программ или вирусов-вымогателей.