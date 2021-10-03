Зеленский назвал нынешнюю политику Украины «наглой»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нынешнюю международную политику своей страны «наглой». Об этом он заявил во время рабочей поездки во Львовскую область, подчеркнув, что его офис и министерство иностранных дел многое сделали для международной субъектности республики, и это, по его мнению, стало «главной победой в текущем году».

Зеленский при этом отметил, что сделано «много, но мало», а также что у Незалежной «нет времени» ждать, когда ее примут в Евросоюз.

«Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», - заявил украинский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 октября Владимир Зеленский подвел итоги двух лет своей работы на посту главы государства. По оценке бывшего КВН-щика, его собственные труды можно оценить на семь – восемь баллов из 12 возможных, а вот работу своей партии «Слуга народа» Зеленский оценил по пятибалльной шкале на «троечку» с плюсом.

Кроме того, он заявил, что хотел бы оставаться на президентском посту, пока не выполнит все свои предвыборные обещания.