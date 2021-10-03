Последние новости на утро 3 октября 2021: Новые мутации коронавируса легче передаются воздушно-капельным путем

«КП» – о последних новостях на утро 3 октября 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости на утро 3 октября 2021 года. Коронавирус мутирует и приспосабливается к окружающей среде, чтобы более эффективно и быстро распространяться воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли американские ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сравнив варианты «альфа» и «дельта» с предыдущими штаммами SARS-CoV2 Специалисты отмечают, что вирус эволюционирует, становясь более заразным.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что отличить коронавирус от гриппа «на глаз» при легком течении невозможно, поскольку COVID-19 «не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем». Эксперт подчеркнул, что «в отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при легких формах и его дифференцировать на глазок невозможно».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нынешнюю международную политику своей страны «наглой», подчеркнув, что без такой «наглости» Незалежная не достигнет успеха. Ранее он подвел итоги двух лет своей работы на посту главы государства, оценив собственные труды на семь – восемь баллов из 12 возможных, а работу своей партии «Слуга народа» – на «троечку» с плюсом по пятибалльной шкале.

Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС. С такой просьбой еще в июле к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепр (бывший Днепропетровск) столицей телефонного мошенничества. По его словам, в конце прошлого года количество мошеннических организаций там достигло «умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров»,

В субботу, 2 октября, в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По предварительным данным, лидирует партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которую поддержали 47,6 процента принявших участие в голосовании граждан страны. На втором месте основанная Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД), она набирает 27,1% голосов. Тройку лидеров замыкает партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию» с 6,8%.

В этот же день в Катаре прошли первые в истории страны парламентские выборы. Гражданам предстояло избрать 30 депутатов Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями) из 233 кандидатов.

Супруг разыскиваемой бывшей замминистра просвещения Марины Раковой Артур Стеценко обратился в редакцию «Комсомольской правды» с открытым письмом, в котором попросил отпустить под домашний арест ранее задержанных фигурантов дела о хищении 50 миллионов рублей Евгения Зака, Максима Инкина и Кристину Крючкову, пообещав даже собрать необходимую сумму для залога.

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И судя по количеству уголовных дел против него, возможно выйдет он из нее нескоро (подробности).