МИД РФ поддержал заявление президента Финляндии об отношениях Запада с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте Фото: REUTERS

Россия надеется, что заявления, подобные словам президента Финляндии Саули Ниинисте об отношениях Запада с РФ, будут становиться тверже, чего требует нынешняя международная ситуация, сказал замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться все тверже, потому что в новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз требуется объединение усилий», – заявил Грушко РИА Новости.

Как отметил замглавы МИД РФ, Финляндия традиционно выступает за здоровые и добрососедские отношения с Россией, и принципы ее политики Москве понятны. Взаимоотношения между двумя странами «отличаются особой доверительностью, наличием разветвленных экономических связей и контактами между людьми», что влияет на сближение российского и финского народов, подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, президент Финляндии Саули Ниинисте во время своего выступления на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал западные страны изменить свою политику по отношению к России и начать выстраивать с ней диалог.