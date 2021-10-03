ВВС Китая повторили массовый вылет к Тайваню, направив к акватории острова 39 самолетов

ВВС Китая повторили массовый вылет к Тайваню Фото: REUTERS

Китай повторил массовый вылет военных самолетов к акватории Тайваня, на этот раз Пекин направил к острову 39 единиц техники.

В этот раз Китай днем задействовал в операции 14 многоцелевых истребителей J-16, четыре истребителя Су-30, два самолета-разведчика Y-8. В темное время суток над акваторией острова пролетели 12 истребителей J-16, шесть Су-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, передает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Минобороны страны.

Для отслеживания китайских ВВС Тайвань применил авиацию и другую технику, отмечается в сообщении. Группировка военных самолетов КНР, отправленная к берегам острова, стала в этот раз рекордной по численности.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября, ВВС Народно-освободительной армии Китая направили к берегам Тайваня 38 самолетов за сутки, чтобы следить за происходящим в этой местности.