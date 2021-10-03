Ученый заявил, что обоняние при коронавирусе может пропасть на 10 день заболевания

Обоняние при коронавирусе может пропасть и на 10 день заболевания Фото: Александр ГЛУЗ

Обоняние при заражении коронавирусом может пропасть и на 10 день течения болезни, этот симптом не является главным показателем COVID-19, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Как рассказал специалист в беседе с ТАСС, еще раньше, чем потеря обоняния, заболевшего «губит» цитокиновый шторм – он начинает развиваться с первых дней. При этом количество пациентов, у которых не было потери обоняния при заражении штаммами «Дельта» и «Дельта плюс», больше, чем при заболевании исходным вариантом коронавируса, отметил гендиректор лаборатории.

По словам Исаева, различить грипп и COVID-19 по первым симптомам крайне сложно, поэтому следует проходить ПЦР-тестирование, так как это единственный метод, точно определяющий заражение коронавирусом. Он предупредил, что повторное заболевание может протекать тяжелее, поэтому лучше обезопаситься и вовремя сдать тест, чтобы раньше начать лечение.

«Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, – очень неосторожное решение во время пандемии», – отметил эксперт.

Как писал сайт kp.ru, ранее врач педиатр-инфекционист Евгений Тимаков назвал текущую волну COVID-19 в России самой тяжелой.