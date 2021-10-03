Детские пособия для россиян вновь повысят в феврале 2022 Фото: Архив "КП"

Выплаты на детей в России вновь проиндексируют в феврале 2022 года в связи с повышении минимального размера оплаты труда, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит в 2022 году 4,3%. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет после увеличения МРОТ повысится 7 082 до 7 387 рублей. Пособин по беременности и родам будет равен 24 МРОТ. Так, средний размер выплат в этом году составляет 307 008 рублей, в 2022 году он будет уже 326 808 рублей, рассказал специалист агентству «Прайм».

Финогенова добавила, что предполагаемые выплаты на первого ребенка в 2022 году составят 503 237 рублей, при рождении второго ребенка – 161 772 рубля. Если за первого ребенка материнский капитал получен не был, то выплата составят 665 009 рублей.

Напомним, с 1 октября 2021 года детские пособия перечисляются только на карту «Мир».

Сайт kp.ru, совместно с экспертами, разбирался кому положены детские пособия, как их оформить и где получить.