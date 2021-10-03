Второй тур выборов мэра пройдет в пяти городах Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй тур мэрских выборов пройдет в пяти крупных городах Грузии. Как сообщает Центральный избирательные комитет страны, после обработки бюллетеней более чем с 50% участков в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер.

В столице Грузии за кресло мэра будут бороться действующий глава города Каха Каладзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. На данный момент у Каладзе 45,32% голосов, у его оппонента – 34,15%.

В Батуми на должность мэра претендуют Георгий Киртадзе от партии «Национальное движение» и Арчил Чиковани от «Грузинской мечты». В Кутаиси во втором туре выборов примут участие Хатия Деканоидзе из «Национального движения» и Иосиф Хахалеишвили от правящей партии.

Как писал сайт kp.ru, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» лидирует на выборах в местные органы власти страны по данным экзитполов.