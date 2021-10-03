В Риме из-за пожара частично обрушился один из старейших мостов над Тибром Фото: кадр из видео

В Риме частично сгорел один из старейших мостов над рекой Тибр – «Мост индустрии». Крупный пожар произошел на переправе, соединяющей кварталы Маркони и Остиенсе, в субботу, 2 октября, около 23:30 по местному времени.

По информации газеты La Repubblica, локализовать пожар удалось лишь спустя час после прибытия первой бригады пожарных. Основные элементы моста были сильно повреждены, несколько частей сооружения рухнули в Тибр. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Как сообщает издание, под мостом пожарные обнаружили несколько палаток и газовые баллоны для приготовления пищи. Люди, разбившие лагерь, убежали, как только увидели пламя, сейчас ведутся их поиски. Пожар нанес серьезный ущерб газоснабжению и электросетям, расположенным над переправой, вследствие чего несколько районов итальянской столицы долгое время оставались без света.

«Мост индустрии», который местные жители называют «Железным мостом», был построен в 1862-1863 годах. Его протяженность составляет 131 метр.