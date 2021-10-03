Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случают Дня германского единства.

В телеграмме глава российский лидер отметил, что «объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между Москвой и Берлином». Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.

Также Путин выразил уверенность в развитии конструктивного сотрудничества двух стран, отвечающего интересам российского и немецкого народов.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на развитие отношений с Германией прежним курсом после выборов в парламент ФРГ. Несмотря на разногласия, Москва и Берлин понимают необходимость решения проблем путем переговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ.