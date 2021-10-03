Финансист назвал способы накопления денежного резерва к пенсии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для накопления финансового резерва перед выходом на пенсию существует несколько способов, и россиянам следует задуматься о накоплении денег заранее, рассказал основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

Самым популярным среди населения способом накопления средств является банковский вклад, который к тому же наименее рискованный инструмент. Банковский вклад подходит для любого человека, однако его доходность весьма низкая. Также к инструментам с низким уровнем риска относятся облигации, при этом их лучше приобретать на долгий срок. Доход от них известен заранее и превышает прибыльность банковского вклада, сообщил финансист РИА Новости.

Более доходными, чем вклады и облигации являются акции, поскольку при их покупке инвестор становится совладельцем компании и может получать дивиденды или прибыль от роста стоимости акций. Вместе с тем существуют риски, поскольку компания может оказаться не прибыльной. В случае приобретения акций инвестору не гарантируются возврат средств или каких-то выплат по процентам, предупредил эксперт.

Еще одним способом накопления финансового резерва является обезличенный металлический счет. В этом случае доход зависит рыночных котировок на драгоценные металлы. Совершать операции по ним дешевле и безопаснее безналичным расчетом, однако доход будет облагаться налогом на доходы физических лиц. Если счет действителен в течение более трех лет, инвестор освобождается от уплаты НДФЛ.

Также Гужиков советует россиянам рассмотреть сдачу в аренду недвижимости, но и здесь доходность будет небольшая. Пенсионеры как правило имеют не более4-5% прибыли в год, отметил он.