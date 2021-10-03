В России 3 октября 2021 выявлено 25 769 случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в России выявили 25 769 случаев заболевания коронавирусом. У 2 247 (8,7%) человек болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых заболеваний выявили в Москве, где за сутки заразились 1885 человек. На втором месте по числу новых заражений Московская область – там инфицированы 999 человек, на третьем Республика Коми – 482 пациента.

Кроме того, за сутки были зафиксированы 890 летальных исходов, а за весь период пандемии в России скончались 209 918 человек. Число выздоровевших от коронавируса 3 октября 2021 составило 15 391 человек, общее количество выписанных достигло 6 725 965 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в стране COVID-19 инфицировались 7 586 536 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявлено 25 219 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимум с 16 июля 2021 года.