В России 3 октября 2021 выявлено 25 769 случаев заражения коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За прошедшие сутки в России выявили 25 769 случаев заболевания коронавирусом. У 2 247 (8,7%) человек болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Наибольшее количество новых заболеваний выявили в Москве, где за сутки заразились 1885 человек. На втором месте по числу новых заражений Московская область – там инфицированы 999 человек, на третьем Республика Коми – 482 пациента.
Кроме того, за сутки были зафиксированы 890 летальных исходов, а за весь период пандемии в России скончались 209 918 человек. Число выздоровевших от коронавируса 3 октября 2021 составило 15 391 человек, общее количество выписанных достигло 6 725 965 пациентов.
Таким образом, с начала пандемии в стране COVID-19 инфицировались 7 586 536 человек.
Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявлено 25 219 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимум с 16 июля 2021 года.