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В мире3 октября 2021 12:28

Зеленский пока не решил, пойдет ли на второй президентский срок

Украинский лидер намерен оставаться на посту главы государства до тех пор, пока не выполнит всех обещаний
Абдулла ШАКИРОВ
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Зеленский пока не решил, пойдет ли на второй президентский срок

Зеленский пока не решил, пойдет ли на второй президентский срок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах главы государства.

«Я ничего не решил по поводу второго срока», – сообщил украинский лидер на брифинге парламентской фракции «Слуга народа».

По словам Зеленского, он не намерен покидать пост президента Украина, пока не выполнит все обещания, данные перед выборами.

Как писал сайт kp.ru, ранее политик во время рабочей поездки во Львовскую область назвал нынешнюю международную политику своей страны «наглой». По его словам, офис президента и Министерство иностранных дел многое сделали для международной субъектности республики, и это, по его мнению, стало «главной победой в текущем году».

В прошлом году Зеленский сказал, что покинет пост главы государства, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.