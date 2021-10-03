В Крыму назвали чушью планы Украины вернуть Крым к 2030 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Планы правящей партии Украины «Слуга народа» вернуть Крым – чушь и обман украинцев, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.

«Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским», – сказал Чегринец в беседе с РИА Новости.

По его мнению, украинские депутаты занимаются популизмом и игрой на публику, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем. Он отметил, что власти Украины ищут «перемоги там, где априори ее быть не может». К 2030 году, считает Чегринец, украинское государства уже может развалиться.

«Эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: «Дайте денег», – добавил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма.

Как писал сайт kp.ru, ранее депутаты партии «Слуга народа» заявили, что к 2030 году Украина должна вернуть Крым и Донбасс в состав страны. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности страны Марьяна Безуглая опубликовала в слайд, на котором изображена девочка с флагом Украины. При этом фотография с изображением ребенка подписана так: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».