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Политика3 октября 2021 13:02

Киев обсуждает с ЕС создание на Украине телеканала о «борьбе с российской дезинформацией»

Новое СМИ будет вещать о «реальности, имеющей место на Украине», сказал Зеленский
Абдулла ШАКИРОВ
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Киев обсуждает с ЕС создание на Украине телеканала о «борьбе с российской дезинформацией»

Киев обсуждает с ЕС создание на Украине телеканала о «борьбе с российской дезинформацией»

Фото: REUTERS

Украина обсуждает с Евросоюзом вопрос создания в стране телеканала, рассказывающего о «борьбе с российской дезинформацией», заявил президент республики Владимир Зеленский на брифинге парламентской фракции правящей партии «Слуга народа».

По словам украинского лидера, новое СМИ будет вещать о «реальности, имеющей место на Украине», в частности о ситуации в Донбассе.

«Сегодня ведется обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет рассказывать о реальности…это борьба против российской дезинформации», – заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины на полях Генассамблеи ООН передал турецкому коллеге Реджеп Тайипу Эрдогану список из почти 450 осужденных в России и Донбассе украинцев и просил «замолвить за них слово» перед российским лидером Владимиром Путиным.