Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил на брифинге парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа».

«Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной», – сказал Зеленский.

Как отметил украинский президент, он готов к диалогу с Путиным и в «нормандском формате». В этом случае шансы на решение конфликта в Донбассе и вопроса Крыма повысится, считает политик. По его мнению, ускорить встречу двух лидеров можно, если Киев согласится не поднимать конкретные вопросы, однако пока украинские власти себе такого «позволить не могут».

«Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат», – добавил Зеленский.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины сказал, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.

Меэду тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к встрече с Зеленским, однако позиция Киева по Минским соглашениям делает пока этот саммит невозможным.