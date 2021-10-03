Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предсказать развитие ситуации с коронавирусной инфекцией тяжело, COVID-19 постоянно обманывает прогнозы медиков, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, будем работать дальше», – сообщил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией демонстрируют 56 российских регионов. По ее словам, на прошлой недели темп прироста составил 8,8%.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России выявили 25 769 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране COVID-19 инфицировались 7 586 536 человек.

Кроме того, в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 890 летальных случаев.