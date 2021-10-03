В Индии старый самолет застрял под пешеходным переходом недалеко от аэропорта Дели Фото: REUTERS

В Индии самолет застрял под пешеходным переходом на шоссе Дели-Гургаон недалеко от аэропорта Дели. Об этом сообщил The Times of India.

Местные журналисты обратились за комментарием к Air India и узнали, что авиасудно было продано частному лицу, так как было "старым и сломанным". Покупатель решил перевезти самолет, но не рассчитал его габариты.

На видео, снятом очевидцами, видно, что нос и половина корпуса смогли протиснуться под пешеходным переходом, однако хвостовая часть застряла.

- Самолет, конечно же, не принадлежит флоту аэропорта Дели, и на видео он перевозится без крыльев. Судя по всему, это сломанный самолет, и водитель, возможно, принял ошибочное решение при его транспортировке, — прокомментировал ситуацию представитель аэропорта Дели.

В 2019 году в Германии небольшой самолет застрял в кронах деревьев при заходе на посадку. Инцидент произошел в городе Хольцвиккеде (Северный Рейн-Вестфалия). В самолете находились 56-летний пилот и его 51-летняя спутница. Им пришлось два часа провести буквально в подвешенном состоянии, пока пожарные не прибыли на место и смогли их спасти. После чего мужчину и женщину доставили на осмотр в больницу.