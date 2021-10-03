Украинский активист связал перекрытие транзита газа с водной блокадой Крыма

Активист из Украины заявил, что прекращение транзита газа связано с водной блокадой Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель "Комсомола Украины" Александр Кононович связан прекращение транзита российского газа через Незалежную в Венгрию с водной блокадой Крыма.

Активист отметил, что ранее благодаря транзиту Украина могла "отбирать" газ у Венгрии, но сейчас страну ждут дополнительные расходы. По его мнению, прекращение транзита связано с политикой Киева по отношению к Москве.

- Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же как и вы перекрыли в Крым воду, — сказал Кононович на Youtube-канале музыканта Тарика Незалежко.

Как ранее писал сайт kp.ru, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает.