Захарова ответила пословицей на слова Зеленского о "наглой" политике Украины

Мария Захарова раскритиковала Владимира Зеленского за слова о "наглой" политике Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за слова о "наглой" политике Киева.

Напомним, во время рабочей поездки во Львовскую область украинский лидер назвал нынешнюю международную политику своей страны "наглой", подчеркнув, что его офис и министерство иностранных дел многое сделали для международной субъектности республики, и это, по его мнению, стало "главной победой в текущем году". Зеленский при этом отметил, что сделано "много, но мало", а также что у Незалежной "нет времени" ждать, когда ее примут в Евросоюз.

Как считает Захарова, нынешнюю политику Киева можно описать пословицей "со свиным рылом в калашный ряд".

- Киевский режим не может предложить миру ничего из завяленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, украинские власти пытаются "наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу".