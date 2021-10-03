Минимум 12 человек погибли при взрыве у мечети в Кабуле

В Кабуле как минимум восемь человек погибли при взрыве у мечети Фото: REUTERS

Как минимум восемь человек погибли в результате взрыва у мечети Идгах в Кабуле. Еще 32 человека пострадали.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в радикальном движении "Талибан"*, данные о погибших и пострадавших могут измениться.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Кари Саид Хости сообщил о задержании трех подозреваемых.

По информации местных СМИ, взрыв произошел во время погребальной молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида. Женщина скончалась несколько дней назад.

Напомним, 26 августа 2021 года у одного из входов в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Затем, по сообщениям Министерства обороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Позже Пентагон сообщил, возле отеля близ воздушной гавани было совершено не два взрыва, а только один, указав на путаницу с информацией. Ответственность за произошедшие взяли на себя представители террористической группировки "Исламское Государство" (ИГИЛ)*. Боевики движения "Талибан"* задержали несколько человек в связи с взрывами. По последним данным, число жертв взрыва достигло 200 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация