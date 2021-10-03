Несколько европейских компаний объявили о банкротстве из-за роста цен на газ

В Европе несколько компаний объявили о банкротстве из-за роста цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд потребляющих газ европейских компаний объявили о банкротстве из-за роста цены голубого топлива. Об этом сообщила газета Independent.

- В последние недели в Британии повышения цен не выдержали четыре маленькие энергетические компании. Тяжело приходится производителям удобрений, которые используют природный газ в качестве сырья. Страдает и тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, а также производители алюминия и цемента, — сообщило издание.

По мнению специалистов, рост цен спровоцировало возобновление промышленности и повышенный спрос на сырье после локдауна. Кроме того, на рост стоимости голубого топлива повлияли войны, которые устроили электроэнергетические компании за суда с СПГ.

Напомним, 1 октября на открытии торгов цена газа в Европе почти достигла 1200 долларов за 1 тысячу кубометров. Согласно представленным данным, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах, самого ликвидного в Европе, впервые достиг или 1199,44 долларов за тысячу кубометров. Это очередной исторический рекорд. Накануне цены на газ поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов.