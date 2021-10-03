Владимир Путин случайно "подслушал" совещание правительства РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин случайно "подслушал" совещание членов кабинета министров.

На видео, опубликованном телеканалом "Россия 1", видно, как глава государства заходит в кабинет, здоровается и садится за рабочий стол. В это же время на его компьютере включена прямая трансляция совещания премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин зачитывал доклад о принятых решениях и не заметил появление российского лидера. Однако Мишустин окликнул его и призвал поздороваться с Путиным.

- Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится, — прокомментировал ситуацию глава государства.

Ранее Владимир Путин во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли пошутил над отсутствием председателя совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонида Михельсона. Перед началом встречи президент увидел, что кресло бизнесмена пустует. Оказалось, что Михельсон опаздывал. В это же время возникла проблема со штативом оператора, который тот не мог найти. Путин пошутил, что сначала надо найти Михельсона. Через некоторое время Михельсон появился, и Путин снова пошутил, сказав, что председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" нашелся, а оператор до сих пор не может найти штатив.