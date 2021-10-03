Переводчица Путина рассказала о хаосе во время саммита с Байденом

Переводчица Владимира Путина рассказала о хаосе во время саммита с Джо Байденом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел Дарья Мандрова рассказала о хаосе на саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Она отметила, что больше всего мешает работе ажиотаж. Мандрова рассказала, что члены американской делегации пытались успокоить журналистов криками, из-за чего возник хаос. В итоге главы государств наблюдали за суматохой в дверях, в которую пытались прорваться репортеры.

- Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно, — сообщила Мандрова в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что все-таки выполнила свою работу.

Напомним, что 16 июня 2021 в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов. Президенты коснулись проблемы стратегической безопасности, вопроса прав человека,эпидемиологической ситуации, а также вопроса налаживания взаимоотношений.