Алжир закрыл воздушные границы для самолетов ВВС Франции

Алжир запретил полеты для самолетов ВВС Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алжир запретил полеты над своей территорией для самолетов военно-воздушных сил Франции. Об этом сообщила газета Figaro.

- Кризис между Алжиром и Парижем нарастает. По информации Figaro в Алжире и Париже, Франция больше не имеет права летать над территорией Алжира на своих военных самолетах - что она делала в рамках операции "Бархан" для перелета на север Мали, — гласит сообщение издания.

Отмечается, что генштаб Франции узнал об этом в воскресенье, 3 октября. Заполнив планы полета, военные заметили отсутствие разрешение Алжира, хотя официальных уведомлений об этом не было.

Напомним, в субботу, 2 октября, Алжир отозвал своего посла из Парижа для консультаций. Как заявил алжирский лидер Абдельмаджид Теббун, такое решение было вызвано "безответственными заявлениями" президента Франции Эммануэля Макрона, которые оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления в Алжире. Накануне французский лидер заявил, в интервью газете Le Monde, что нынешние власти Алжира якобы "полностью переписали" под себя "официальную историю" этой страны, которая была колонией Франции более 130 лет.