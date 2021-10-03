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В мире3 октября 2021 19:45

Американский политик перечислил причины грядущего заката Европы

Патрик Бьюкенен считает, что будущее принадлежит Азии
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Политик из США перечислил причины будущего заката Европы

Политик из США перечислил причины будущего заката Европы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политик Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative выразил мнение, что Европа близится к закату.

Эксперт считает, что будущее принадлежит Азии, так как там находятся самые густонаселенные страны, а также крупнейшие мировые экономики после Соединенных Штатов Америки — Китай и Япония.

Бьюкенен напомнил о выходе Великобритании из Евросоюза и создании альянса AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами. По мнению политика, это подтверждает отдаление Британии от соседних стран. Кроме того, Франция возмутилась срывом сделки по подводным лодкам и дистанцировалась от союзников по НАТО.

Также Бьюкенен указал на проблемы в Германии, где партия ХДС на прошедших выборах впервые набрала меньше четверти голосов. По мнению эксперта, ни один из кандидатов в канцлеры ФРГ не может сравниться с Ангелой Меркель, которую политик назвал "фактическим лидером Европы".

Специалист упомянул провал операции в Афганистане, а также многочисленных спорах. К примеру, об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании и Сардинии от Италии.

В 2020 году президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы. Турецкий лидер комментировал операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду, во время мусульманской молитвы. А так же то, что президент Франции Эмануэль Макрон высказался о намерении освободить мусульманскую религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По словам Эрдогана, подобные "нападки на права мусульман", некоторые из которых также являются гражданами европейских стран, свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу".