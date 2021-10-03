Американский политик перечислил причины грядущего заката Европы

Политик из США перечислил причины будущего заката Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политик Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative выразил мнение, что Европа близится к закату.

Эксперт считает, что будущее принадлежит Азии, так как там находятся самые густонаселенные страны, а также крупнейшие мировые экономики после Соединенных Штатов Америки — Китай и Япония.

Бьюкенен напомнил о выходе Великобритании из Евросоюза и создании альянса AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами. По мнению политика, это подтверждает отдаление Британии от соседних стран. Кроме того, Франция возмутилась срывом сделки по подводным лодкам и дистанцировалась от союзников по НАТО.

Также Бьюкенен указал на проблемы в Германии, где партия ХДС на прошедших выборах впервые набрала меньше четверти голосов. По мнению эксперта, ни один из кандидатов в канцлеры ФРГ не может сравниться с Ангелой Меркель, которую политик назвал "фактическим лидером Европы".

Специалист упомянул провал операции в Афганистане, а также многочисленных спорах. К примеру, об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании и Сардинии от Италии.

В 2020 году президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы. Турецкий лидер комментировал операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду, во время мусульманской молитвы. А так же то, что президент Франции Эмануэль Макрон высказался о намерении освободить мусульманскую религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По словам Эрдогана, подобные "нападки на права мусульман", некоторые из которых также являются гражданами европейских стран, свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу".