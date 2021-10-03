Венгрия полностью прекратила транзит газа через Украину с 3 октября 2021 года

В Венгрии рассказали, что транзит газа через Украину полностью прекратился с 3 октября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно данным оператора ГТС Венгрии, с 3 октября 2021 года транзит российского газа на венгерско-украинской границе полностью прекращен.

По данным "Оператора ГТС Украины", 1 октября, когда "Газпром" начал поставлять голубое топливо в Венгрию через "Турецкий поток", транзит не был полностью прекращен, но упал в четыре раза. 2 октября транзит упал еще в два раза.

Как ранее писал сайт kp.ru, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает.