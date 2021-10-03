Захарова оценила доклад о вмешательстве Британии во внутренние дела России

Мария Захарова оценила доклад о финансировании Британией НКО для смены режима в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала утечку "Общего плана работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 гг.".

Документ предусматривал финансирование различных изданий, НКО и блогеров "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Мария Захарова прикрепила список организаций, которые в период с 2020 по 2023 годы должны были получить миллионы фунтов, долларов и рублей.

Как сообщила Захарова, среди целей документа — "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения <…> и приобщение их к британской культуре". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что продвижение подобных проектов противоречит российскому законодательству.

- Что нам скажут на этот счёт специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО? — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье, 3 октября, в России вступили в силу поправки в закон "О некоммерческих организациях", которые ужесточают требования к НКО, признанным в нашей стране иностранными агентами. Новые правила предписывают НКО-иноагентам каждый год отчитываться о своей работе, доходах и расходах, а также проведенных мероприятиях. Теперь подобные НКО, признанные в России иностранными агентами, обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия.