Фото с места крушения вертолета под Москвой сняли очевидцы

Очевидцы сняли фото с места крушения вертолета под Москвой. Фото: очевидцы

Очевидцы сняли на фото место крушения вертолета Robinson на Тураевском шоссе в городе Лыткарино в Московской области. На кадрах видны обломки вертолета желтого цвета.

Напомним, вертолет разбился в воскресенье, 3 октября. На борту находились три человека. В результате падения они все погибли. Позже в региональном МЧС сообщили, что обнаружили место падения вертолета. На месте для проведения деблокирования находятся пожарно-спасательные подразделения. Сейчас уточняется дальнейшая информация о произошедшем.

Фото с места крушения вертолета Robinson. Фото: очевидцы

Ранее восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета в городе Сан-Донато-Миланезе на севере Италии. Авиасудно упало на здание, которое находится на ремонте. Отмечалось, что доме никто не жил. Упавший самолет летел из Милана на Сардинию. На его борту находились пилот и семь пассажиров.