Путин наградил историка Чубарьяна орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Владимир Путин наградил историка Александра Чубарьяна орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Александра Чубарьяна орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- За значительный вклад в развитие исторической науки и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чубарьяна Александра Огановича - научного руководителя государственного бюджетного учреждения науки Института всеобщей истории Российской академии наук, — гласит текст документа.

Александр Чубарьян — специалист по взаимоотношениям России и Европы в XX веке. Является автором понятия "российский европеизм" — сочетание европейской культуры с особенностями России.

Ранее Владимир Путин наградил космонавтов и деятелей культуры орденами "За заслуги перед Отечеством". В частности, космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени. Таким же орденом награжден артист Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Станислав Любшин, народный артист РФ, виолончелист Сергей Ролдугин получит орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.