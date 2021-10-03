Саакашвили пересек границу Грузии в вентиляционной кабине трейлера

Саакашвили арестован в Грузии Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возвращаясь на родину, пересек границу в вентиляционной кабине трейлера. Подробности этого путешествия рассказывает грузинское издание CNews со ссылкой на свои источники.

Предположительно, грузовик пересек границу республики в Поти, прибыв паромом из Украины, а водитель машины якобы является и владельцем тбилисской квартиры, где в итоге был задержан скандальный политик. Ранее сообщалось, что он тоже задержан за укрывательство.

Собеседники издания утверждают, что поначалу о возвращении экс-президента на родину никто не знал, даже его самые близкие соратники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прибывший в Тбилиси из Киева Саакашвили, в отношении которого на родине возбуждено четыре уголовных дела, арестован. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения. По версии грузинского премьера, Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цирк приехал: Саакашвили в тбилисской тюрьме

И судя по количеству уголовных дел против него, возможно выйдет он из нее нескоро (подробности).