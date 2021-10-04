В «Досье Пандоры» рассказали о роскошных домах и компаниях Хулио Иглесиаса

Хулио Иглесиас упоминается в «Досье Пандоры» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В так называемом «Досье Пандоры» упоминается знаменитый испанский певец Хулио Иглесиас. По данным журналистского расследования, 78-летний тенор имеет по меньшей мере 20 компаний на Британских Виргинских островах, сообщает газета Pais со ссылкой на ранее опубликованные материалы.

Отмечается, что свои компании Хулио Иглесиас, в частности, использовал «для покупки роскошных домов в Майами и самолета», а стоимость некоторых из приобретенных испанским певцом особняков составляет около 112 миллионов долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков и знаменитостей. В материалах упоминаются 130 миллиардеров из 45 стран, а также более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга в свыше 90 странах, в том числе 35 глав государств.