Тимошенко рассказала, как киевские власти обманывают украинцев с ценами на газ

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Украины, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что киевские власти обманывают украинцев с ценами на газ, скрывая, что тарифы на голубое топливо в стране в восемь раз превышают его себестоимость при добыче.

Она напомнила, что главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер перед своей отставкой сообщил, что себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубометр, а в компании эту информацию потом опровергли. По словам Тимошенко, в этом интервью иностранец, который был в курсе всех дел «Нафтогаза», сообщил «абсолютно сенсационную новость».

«Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну, это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен – в восемь раз дороже?» – заявила экс-премьер в эфире телеканала «Украина 24».

«Это скандал огромного масштаба. Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…» - добавила Тимошенко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее депутат Рады заявил, что Киев в условиях рекордных биржевых цен на газ, а также отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказался в крайне невыгодном положении. По его мнению, отказавшись от контракта по газу, страна «подставилась».