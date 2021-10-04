В канадском Монреале разбился самолет, погиб человек

Самолет упал в одном из городских парков Монреаля, люди на земле не пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 2 октября, в канадском городе Монреаль (провинция Квебек) разбился небольшой частный самолет, в результате погиб один человек, еще один серьезно пострадал и с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, передает телеканал CTV.

По данным канала, воздушное судно Cessna 172 тащило за собой рекламный баннер. По невыясненным пока причинам самолет упал и загорелся в одном из городских парков. К счастью, на земле никто не пострадал.

Расследованием причин крушения занимаются специалисты канадского Совета по безопасности на транспорте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 3 октября, восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который упал на здание в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. В доме никто не жил, поскольку строение находилось на ремонте. На месте падения вспыхнул крупный пожар.