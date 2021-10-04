Жертвами шторма «Шахин» в Омане стали три человека, еще несколько пропали без вести

Последствия шторма «Шахин» в Омане Фото: REUTERS

Жертвами шторма «Шахин». Который в воскресенье, 3 октября, обрушился на Оман, стали по меньшей мере три человека, судьба еще нескольких жителей страны неизвестна, люди считаются пропавшими без вести. Среди погибших – одни ребенок, утонувший в бурном потоке воды, передает телеканал Al Arabiya.

Тропический циклон, о приближении которого Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию предупреждали в субботу, достиг побережья султаната к вечеру воскресенья. Он принес с собой сильные ливни и штормовой ветер, скорость которого превышала 40 м/с. Затоплены улицы оманской столицы Маската, множество машин оказались под водой, дороги размыты.

По данным арабского телеканала, двое мужчин погибли, когда в столичной промышленной зоне сошел оползень, и часть скалы обрушилась на бытовки рабочих. В результате люди оказались заблокированными под многотонной грудой камней, начата поисково-спасательная операция.